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Георгий Мелкадзе: Уверен, что смогу выиграть трофеи со «Спартаком»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе признался, что мечтает выиграть титул в составе красно-белых.

- В РФПЛ все гораздо быстрее, чем в ФНЛ, не говоря уже о дубле. На молодежном уровне тебе часто позволят и принять мяч, и сделать дополнительное касание, и лишний раз пойти в дриблинг. А в премьер-лиге даже голову поднять не дают: вокруг сразу возникают три–четыре соперника. Ты заранее должен знать, кому отдать пас, и вообще предугадать развитие событий. Но опыт набираешь быстро. В самом первом матче, помню, даже ноги дрожали. А уже в следующий раз выходил на поле с мыслью: все, подрожали  — и хватит. Пора нормально играть. И кое-что начало получаться. 

Я, по-моему, не обладаю какими-то особенными талантами. И поэтому свою карьеру строю на огромном желании играть и старании. После каждой тренировки нужно чувствовать, что стал лучше, чем вчера, немного прибавил. Не оглядываться на других, не сравнивать себя с ними, а работать над собой. Вот и все. 

С самого начала собирался остаться в родном клубе. «Спартак» для меня на первом месте.  А кроме того, я не вижу смысла уезжать из родного города, где у меня семья и друзья. Ради чего? Уверен, что выигрывать трофеи я смогу и здесь, - цитирует Мелкадзе официальный сайт «Спартака». 

Напомним, что в Мелкадзе в текущем сезоне провел 12 матчей за «Спартак-2» и забил четыре мяча. 

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