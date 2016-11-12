Нурмагомедов и Джонсон показали одинаковый результат на взвешивании

В Нью-Йорке состоялась церемония официального взвешивания накануне турнира UFC 205, участниками которого будут Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Один бой по итогам взвешивания был отменен. Не смог уложиться в границы полусреднего веса Кевин Гастелум. UFC решил оплатить его сопернику Дональду Серроне несостоявшийся выход на ринг.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов показал на весах ровно столько же, сколько его соперник Майкл Джонсон — 155,8 фунта (70,7 кг).

Эдди Альварес оказался тяжелее Конора Макгрегора, Крис Вайдман был тяжелее Йоэля Ромеро, а Миша Тэйт оказалась легче Ракель Пеннингтон.

Турнир UFC 205 пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

