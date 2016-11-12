День в истории. Вячеславу Зайцеву - 64!

Сегодня исполняется 64 года выдающемуся советскому волейболисту, олимпийскому чемпиону Вячеславу Зайцеву.

Зайцев - участник трех Олимпиад. На Играх в Монреале (1976) и Сеуле (1988) он завоевал серебряные медали, а в Москве (1980) выиграл золото.

Вячеслав - двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в составе сборной Советского Союза.



В составе «Автомобилиста» связующий дебютировал в 1969 году, будучи еще школьником.

Осенью 1987 года Вячеслав Зайцев первым из советских волейболистов уехал играть за рубеж. В течение пяти сезонов выступал в составе трех клубов итальянской серии А2 и каждый выводил свою команду в сильнейший дивизион чемпионата Италии, серию А1. Последний матч в качестве игрока провел в возрасте сорока лет.

В 1992 году начал тренерскую карьеру. Входил в штаб «Белогорья» и сборной России на Олимпиаде-1996 в Атланте. Успешно работал в Швейцарии и Италии. С августа 2011 до февраля 2014 года возглавлял воронежский «Кристалл».

Сын Вячеслава Иван Зайцев сегодня является лидером сборной Италии по волейболу.







