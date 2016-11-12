Массимо Каррера: Надеюсь вернуться в «Ювентус»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что надеется вернуться в туринский «Ювентус».

- Сначала я был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Потом меня попросили остаться, и я согласился. В России бывает холодно играть из-за погоды, но меня это не пугает. Я учу русский язык, и команда меня понимает. Это не может не радовать.

В будущем я хочу вернуться в «Ювентус». Черно-белые цвета - моя вторая кожа, - цитирует Карреру Premium Sport.

Напомним, что 52-летний Каррера возглавил «Спартак» после отставки Дмитрия Аленичева. С 2009 по 2014 годы итальянец работал в тренерском штабе «Ювентуса». С 1991 по 1996 годы Каррера играл за туринский клуб.