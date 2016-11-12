Допинг-проба «Б» Феликса Штурма оказалась положительной

Допинг-проба «Б» бывшего чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах Феликса Штурма дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.

Напомним, в феврале текущего года немец боснийского происхождения победил по очкам россиянина Федора Чудинова и стал чемпионом мира по версии WBA.

В апреле стало известно, что допинг-проба «А», взятая у Штурма после поединка, показала наличие запрещенного препарата станозолола, а 12 октября была вскрыта допинг-проба «Б», после чего Штурм отказался от титула, а Чудинов стал претендентом на вакантный пояс. Отметим, что WBA решила не аннулировать результат второго боя между Чудиновым и Штурмом (первый бой в мае 2015 года выиграл Федор).

Ожидается, что Феликс Штурм будет вынужден заплатить крупный штраф, а на ринг он сможет вернуться в феврале 2017 года.

