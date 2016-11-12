Густаво Пойет уволен с поста главного тренера «Бетиса», команду принял Виктор Санчес
Руководство севильского «Бетиса» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды уругвайца Густаво Пойета, сообщает официальный сайт клуба.
После 11 туров чемпионата Испании-2016/17 «Бетис» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы (11 очков).
Густаво Пойет принял команду в мае текущего года. Ранее он работал с греческим клубом АЕК и английским «Сандерлендом».
Новым главным тренером «Бетиса» стал известный в прошлом футболист мадридского «Реала» и «Депортиво» из Ла-Коруньи 40-летний Виктор Санчес.
18 ноября в 12-м туре национального первенства севильцы сыграют на своем поле с «Лас-Пальмасом».
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