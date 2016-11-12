Акинфеев приступил к тренировкам в общей группе

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, получивший травму в матче с Катаром (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Игорь Анкинфеев вернулся в общую группу! pic.twitter.com/IqKRZdXgzO — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2016 г.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у Акинфеева травма пальца ноги. На 59-й минуте товарищеского матча с Катаром (1:2) Акинфеева в связи с травмой заменил Станислав Крицюк.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.

Напомним, что сборная России в настоящее время готовится к товарищескому матчу с Румынией, который состоится 15 ноября в Грозном.