Сегодня сборная России впервые тренируется мячами «Красава», сообщает официальный твиттер национальной команды.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в настоящее время готовятся к товарищескому матчу с Румынией, который состоится 15 ноября в Грозном.

Мяч «Красава» стал официальным мячом Кубка конфедераций-2017 года, который состоится в России. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.