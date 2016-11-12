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Сборная России впервые тренируется мячами «Красава»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Сегодня сборная России впервые тренируется мячами «Красава», сообщает официальный твиттер национальной команды.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в настоящее время готовятся к товарищескому матчу с Румынией, который состоится 15 ноября в Грозном. 

Мяч «Красава» стал официальным мячом Кубка конфедераций-2017 года, который состоится в России. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани. 

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