Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Футбол  Австрия- : -Ирландия
Футбол  Украина- : -Финляндия
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Уэльс- : -Сербия
Футбол  Испания- : -Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Торонто» Морган Райлли - первая звезда игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой был признан канадский защитник «Торонто» Морган Райлли. Он забросил шайбу и отдал три результативные передачи в победном матче против «Филадельфии» (6:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Джей Бигл, который во встрече с «Чикаго» (3:2) отметился двумя голами. Третьей звездой был назван финский голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, он отразил 40 из 42 бросков по своим воротам и помог команде одержать победу в матче с «Эдмонтоном» (3:2).



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
16 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» дожать «Виннипег»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».НХЛ. «Колорадо» дожал «Виннипег», «Эдмонтон» уступил «Далласу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасуХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».«Оттава» одержала волевую победу над «Лос-Анджелесом»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».«Баффало» дома проиграл «Нью-Джерси»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Джерси».Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Павел Буре: Радулов – молодец, сразу стал лидером «Монреаля»Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Монреаля» Александра Радулова.Павел Буре: Видели футбол на Олимпиадах? Без НХЛ тоже самое будет и с хоккеем!Павел Буре: Видели футбол на Олимпиадах? Без НХЛ тоже самое будет и с хоккеем!Президент «Лиги легенд мирового хоккея» Павел Буре – о вопросах, которые будут решаться на мировом хоккейном форуме в Москве.Павел Буре: Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнованиеДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ в Пхенчхане.Уходя – не уходи. Вратарь вовремя передумал и совершил сейв года! (видео)Уходя – не уходи. Вратарь вовремя передумал и совершил сейв года! (видео)Голкипер «Ванкувера» Райан Миллер пропустил в матче с «Детройтом» трижды, но четвертой шайбе в его ворота он влететь не позволил.Стаал, Ярнкрок и Ховард признаны лучшими игроками дня в НХЛФорвард «Миннесоты» Эрик Стаал назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Питтсбургом» (4:2) 32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Теперь на его счету стало 11 (5+6) очков в 12 матчах.Гецлаф вышел на первое место по голевым передачам в истории «Анахайма»Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:2).Коннор Макдэвид: В «Эдмонтоне» поменялась психологияФорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал, какие изменения произошли в команде в новом сезоне.Прайс установил рекорд по стартовой победной серии вратарей «Монреаля»Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 23 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). 29-летний канадец одержал свою девятую победу в девяти матчах сезона.Что там Радулов говорит по-русски на лавке «Монреаля»? 5 гвоздей НХЛ (видео)Что там Радулов говорит по-русски на лавке «Монреаля»? 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Гол Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Айлендерс»«Тампа» одержала победу в домашнем матче над «Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.Неймар затмевает Месси, «молодежка» обыгрывает сборную OHL, а Карлсен и Карякин готовятся сесть за доску. Все новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду (видео)Сергей Гимаев: Есть идея перенести хоккей на летнюю Олимпиаду (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».НХЛ. «Бостон» одолел «Коламбус», «Тампа» переиграла «Айлендерс» и другие матчиВсе матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Кари Лехтонен
Кари Лехтоненвсе новости
Морган Райлли
Морган Райлливсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение