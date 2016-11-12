Защитник «Торонто» Морган Райлли - первая звезда игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой был признан канадский защитник «Торонто» Морган Райлли. Он забросил шайбу и отдал три результативные передачи в победном матче против «Филадельфии» (6:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Джей Бигл, который во встрече с «Чикаго» (3:2) отметился двумя голами. Третьей звездой был назван финский голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, он отразил 40 из 42 бросков по своим воротам и помог команде одержать победу в матче с «Эдмонтоном» (3:2).