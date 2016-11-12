Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером октября в английском чемпионшипе.

«Только что узнал, что стал обладателем приза — лучший тренер октября. Но, как известнот, в футболе все зависит от слаженности усилий каждого, кто имеет отношение к клубу: игроков, тренеров и других сотрудников. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают клуб в горе и в радости, спасибо всем за поддержку», - написал Бенитес на своем сайте.

«Ньюкасл» занимает первое место в турнирной таблице чемпионшипа после 16 туров, команда Бенитеса выиграла семь последних матчей.

Напомним, Рафаэль Бенитес ранее тренировал «Валенсию», «Ливерпуль», «Челси», «Интер» и мадридский «Реал».

