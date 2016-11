Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признан лучшим тренером октября в английском чемпионшипе.

«Только что узнал, что стал обладателем приза — лучший тренер октября. Но, как известнот, в футболе все зависит от слаженности усилий каждого, кто имеет отношение к клубу: игроков, тренеров и других сотрудников. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают клуб в горе и в радости, спасибо всем за поддержку», - написал Бенитес на своем сайте.

Another prize for the collective efforthttps://t.co/EoSmMHyRwu #NUFC pic.twitter.com/KjCNhilL8S