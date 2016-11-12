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Мамиашвили переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Действующий глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили единогласно переизбран на этот пост. Он будет руководить организацией до 2020 года.

Мамиашвили был единственным кандидатом на пост президента ФСБР. Он возглавляет организацию с 1997 года. 

Выборы президента ФСБР состоялись в рамках отчетно-выборной конференции ФСБР. В заседании приняли участие 132 делегата из 71 субъекта РФ.

Мамиашвили является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и Европы.  

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