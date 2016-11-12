Генрих Мхитарян: Наша самоотдача и командный дух перевернули игру с Черногорией

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал волевую победу над командой Черногрии (3:2) в четвертом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира-2018.

Напомним, после первого тайма армянская сборная уступала со счетом 2:0.

«Я знаю, что никто не верил в победу, - сказал хавбек «Манчестер Юнайтед». - Никто, кроме нас самих. Тренеры в перерыве просто советовали успокоиться и играть так, чтобы забивать. Я очень рад, что наша самоотдача и командный дух перевернули игру. А победный гол в конце матча принес радость не только нам, но и всем любителям футбола».

Армения набрала первые три очка в отборочном цикле и пока идет предпоследней в группе Е. Черногория пока идет первой – у нее семь очков.

В следующем туре Армения примет Казахстан, а Черногория – Польшу.