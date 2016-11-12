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Генрих Мхитарян: Наша самоотдача и командный дух перевернули игру с Черногорией

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал волевую победу над командой Черногрии (3:2) в четвертом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира-2018.

Напомним, после первого тайма армянская сборная уступала со счетом 2:0.

«Я знаю, что никто не верил в победу, - сказал хавбек «Манчестер Юнайтед». - Никто, кроме нас самих. Тренеры в перерыве просто советовали успокоиться и играть так, чтобы забивать. Я очень рад, что наша самоотдача и командный дух перевернули игру. А победный гол в конце матча принес радость не только нам, но и всем любителям футбола».

Армения набрала первые три очка в отборочном цикле и пока идет предпоследней в группе Е. Черногория пока идет первой – у нее семь очков.

В следующем туре Армения примет Казахстан, а Черногория – Польшу.

Матч

Армения - Черногория - 3:2 (0:2)

Голы

Кояшевич 36 (0:1). Йоветич 38 (0:2). Григорян 50 (1:2). Ароян 74 (2:2). Казарян 90 (3:2).

Состав

Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Мкоян, Айрапетян, Григорян, Казарян, Мхитарян, Малакян, Пиццелли (Оганесян К., 81), Корян (Саркисов, 59)

Черногория: Божович, Вешович (Мугоша, 86), Савич, Стойкович, Баша, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Йоветич, Бечирай

Предупреждения:

Малакян, 19; Ароян, 81 - Вукчевич, 16; Баша, 90

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

11 ноября 20:00, Республиканский, Онлайн-трансляция

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