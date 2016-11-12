Михаил Мамиашвили: Перед сборной России будет стоять задача выступить на Олимпиаде-2020 лучше, чем на Играх в Рио

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили обозначил цели на следующий олимпийский цикл.

- Наша задача на новый олимпийский цикл - успешно пройти четырехлетие, отбор и хорошо выступить на Олимпийских играх. Важно сохранить тот статус, который есть сегодня у российской борьбы, у всех задача номер один - доминировать на олимпийском ковре. Также главной нашей задачей будет популяризация и развитие борьбы в регионах. Однозначно, перед сборной России будет стоять задача выступить на Олимпиаде 2020 года лучше, чем на Играх в Рио- де-Жанейро, - цитирует Мамиашвили ТАСС.

Сегодня действующий глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили единогласно переизбран на этот пост. Он будет руководить организацией до 2020 года.