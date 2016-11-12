Алексей Кудашов: Мы выиграли силовую борьбу у ЦСКА, что предрешило исход матча
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Игра получилась содержательная, тем более против сильного соперника. Наверное, силовую борьбу мы выиграли, что предрешило исход матча, было основным моментом. Кто выигрывает силовую борьбу, тот выигрывает матч – так было сегодня. Настраивались на жесткую борьбу, на жесткий прессинг, нужен был полный состав защитников в обойме, чтобы по ходу смотреть, кто лучше готов, кто хуже, и справляться с этим натиском», - приводит слова специалиста официальный сайт железнодорожников.
Несмотря на поражение, армейцы сохранили вторую строчку Западной конференции, имея в активе 64 очка, а подопечные Кудашова с 49-ю очками идут на четвертом месте.
В следующем туре команда из Ярославля примет 13 ноября СКА, а ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с московским «Динамо».
Матч
Локомотив - ЦСКА - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы:
Ожиганов 12:30 (0:1 - бол.). Контиола 14:36 (1:1 - бол.). Мосалёв (Апальков, Кадейкин), 49:46 (2:1 - бол.). Контиола 59:00 (3:1 - п.в.).
Место и дата
11 ноября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция