День в истории. Пятикратной олимпийской чемпионке Наде Команечи - 55!

Сегодня исполняется 55 лет лучшей спортсменке последнего столетия по версии El Mundo Deportivo, румынской гимнастке Наде Команечи.

Команечи - пятикратная олимпийская чемпионка, трехкратная серебряная медалистка Игр, двукратная чемпионка мира. Трижды становилась абсолютной чемпионкой Европы (1975, 1977, 1979).

Стала первой гимнасткой, получившей высший балл «10,0» на международных соревнованиях (за выступление на разновысоких брусьях на Олимпиаде-1976 в Монреале). Примечательно, что на табло стадиона не хватило цифр для отображения результата гимнастки. На нем высветилось «1.0».



Надя - единственная спортсменка, дважды награжденная Олимпийским орденом МОК (1984 и 2004).

Завершила спортивную карьеру в 1981 году в возрасте 20 лет. В 1989 г. бежала из социалистической Румынии в США, где стала тренером. Впоследствии переехала в Монреаль. В 2001 году получила гражданство США, при этом сохраним румынское.

По версии испанского издания El Mundo Deportivo была признана лучшей спортсменкой столетия, опередив в опросе Штеффи Граф и Мартину Навратилову.







