Кулижников завоевал серебро на 500 м на этапе Кубка мира в Китае
Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в первом забеге на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.
Рекордсмен мира уступил всего 0,03 секунды казахстанцу Роману Кречу. Тройку замкнул голландец Кай Фербай (35,19).
Этап Кубка мира в Харбине завершится в воскресенье.
Кубок мира
Харбин (Китай), 12 ноября
Мужчины, 500 м.
Первый старт
1. Роман Креч (Казахстан) – 35,07.
2. Павел Кулижников (Россия) – 35,10.
3. Кай Фербай (Голландия) – 35,19…
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