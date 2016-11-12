«Сахалин» прервал пятиматчевую серию поражений победой над «Ленинградкой»
В матче шестого тура Женской Суперлиги
«Ленинградка» уступила в четырех сетах «Сахалину».
Встреча прошла на Сахалине. Счет по сетам - 25:27, 20:25, 25:22, 17:25.
Петербурженки в турнирной таблице идут на девятом месте с двумя очками, дальневосточный клуб расположился строчкой выше, имея в активе четыре очка.
Следующий матч «Ленинградка» проведет дома 2 декабря против «Метара-Челябинки», «Сахалин» в этот же день в Казани встретится с «Динамо».
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