«Сахалин» прервал пятиматчевую серию поражений победой над «Ленинградкой»

Ирина Заряжко: Переживала, что в «Динамо» ей будут пасовать так же мало, как и в сборной

Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над московскими одноклубницами призналась, что, переходя в казанский клуб, переживала, что новые партнерши будут ей пасовать так же мало, как это было в сборной России.