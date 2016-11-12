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Александр Кожевников: Укомплектованность «Ак Барса» может стать преимуществом в матче с «Салаватом»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от встречи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Фаворит - Казань, если брать только по результату. «Салават» пока уступает в стабильности, иногда выдает хорошие матчи, а порой и проваливается. «Ак Барс» - команда укомплектованная, все у них отработано, это и может стать преимуществом. Но за счет желания можно все перебороть, посмотрим, как тренеры настроят своих подопечных.  Думаю, много голов мы сегодня не увидим. Казанцы не всегда много забивают, тоже самое касается и хозяев. Игра будет равной, может быть, даже ничья будет», - цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Матч в Уфе начнется сегодня в 14:30 мск.

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс

Место и дата

12 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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