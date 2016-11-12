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Майк Валпургис возглавил «Ингольштадт»

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Майк Валпургис стал новым главным тренером «Ингольштадта», сообщает официальный твиттер клуба.

До этого 43-летний спецалист возглавлял «Оснабрюк», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Германии. Контракт Валпургиса рассчитан до 2018 года.

Ранее руководство «Ингольштадта» из-за неудовлетворительных результатов уволило с должности  главного тренера Маркуса Каучински. В десяти турах бундеслиги «Ингольштадт» набрал всего два очка и находится на 17-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.

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