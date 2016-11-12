Майк Валпургис возглавил «Ингольштадт»

Артем Федецкий: Для меня лучше завязать с футболом, чем играть в России

Защитник «Дармштадта» и сборной Украины сказал, что не поддерживает переход нападающего Филиппа Будковского в «Анжи». Он отметил, что ни при каких условиях не согласился играть в российском клубе.