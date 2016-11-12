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Екатерина Шумилова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Екатерина Шумилова выиграла масс-старт в рамках контрольной тренировки женской сборной России по биатлону. 

Контрольные старты сборной России проходят в Тюмени. Второй в сегодняшней гонке стала Анна Никулина, третьей - Галина Нечкасова.

Напомним, накануне в спринте победу одержала Анастасия Загоруйко.

Первый этап Кубка мира по биатлону-2016/17 стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. 

Биатлон. Женщины. Контрольная тренировка сборной России. Тюмень
Масс-старт

1. Екатерина Шумилова – 33.30,0 (2 промаха).
2. Анна Никулина — +11,0 (1).
3. Галина Нечкасова — +14,0 (3).
4. Ирина Услугина — +19,0 (4).
5. Татьяна Акимова — +20,0 (2).
6. Ольга Шестерикова — +52,0 (5).
7. Виктория Сливко — +55,0 (2).
8. Екатерина Глазырина +1.00,0 (2).
9. Ольга Подчуфарова — +1.18,0 (3).
10. Дарья Виролайнен — +1.27,0 (4).
11. Светлана Миронова — +1.31,0 (7).
12. Анастасия Загоруйко — +2.21,0 (7).
13. Валентина Телицина — +2.29,0 (5).
14. Светлана Слепцова — +3.01,0 (7).
15. Ульяна Кайшева — +3.27,0 (8).
16. Диана Якимец — +4.14,0 (7).

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