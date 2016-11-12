Екатерина Шумилова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной России

Светлана Слепцова: В этом сезоне будем стараться вернуть квоту в шесть человек на Кубке мира

Российская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась ожиданиями от нового сезона. Она сказала, что сборная России попытается вернуть квоту в шесть спортсменов на Кубке мира.