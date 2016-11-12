Следующий бой Шлеменко состоится в 2017 году

Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко сообщил, что следующий бой проведет в 2017 году.

- Хотел провести в этом году, но, к сожалению, не получится. В моей весовой категории сейчас предстоит несколько поединков, которые и определят моего будущего соперника. Мы ждем решения Bellator, бой будет уже в следующем году, - сказал Шлеменко ТАСС.

Шлеменко был чемпионом Bellator в среднем весе с 2013 по 2014 год. На его счету 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений. В феврале 2015 года Шлеменко нокаутировал голландца Манхуфа, однако бой был признан несостоявшимся после того, как стали известны результаты российского бойца на допинг: в его организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона.