ЦСКА уступил «Уфе» в контрольном матче

ЦСКА в Москве уступил «Уфе» (0:1) в контрольном матче.

Команды отыграли два тайма по 40 минут.

Единственный гол на 9-й минуте забил полузащитник гостей Дмитрий Сысуев.

Отметим, что у армейцев с первых минут играли два форварда - Ласина Траоре и Карлос Страндберг, тогда как главный бомбардир уфинцев Кехинде Фатай в столицу не прилетел - он продолжает восстанавливаться от травмы.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 22 очками занимает четвертое место, «Уфа» с 16 баллами идет десятой.