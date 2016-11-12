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Роджер Федерер: Этот год был для меня самым трудным за всю карьеру

Источник:  ATPКомментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил от ATP приз зрительских симпатии по итогам сезона.

- Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые проголосовали за меня. Это был самый трудный год для меня за всю карьеру. Из-за травм смог провести только 7-10 турниров. В этом году эта награда имеет для меня особенно важное значение, - заявил 35-летний Федерер.

Напомним, из-за травмы Роджер Федерер не сможет принять участие в Итоговом чемпионате ATP, который пройдет в Лондоне на следующей неделе. 

За карьеру швейцарец выиграл 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В данный момент Роджер занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP.

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