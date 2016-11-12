Игорь Чугайнов: Семин все тот же, только огонек уже не тот

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказал, как изменился главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

- Семин все тот же, только огонек уже не тот. 69 лет - это серьезно. Сейчас он уже так прыгать не может, как в 43 года. Кажется, ему было столько, когда мы познакомились…Человек держит себя в форме. Честно скажу, я бы так уже не смог. Но про огонек в глазах – это я уже о другом. Сёмину не хватает выплеска эмоций, «варежки сними» и все такое. Что еще кричал? «Ууу… дуби-и-ина-а-а». Мотивировало. Злишься и думаешь: «Что ты там кричишь-то»?, - цитирует Чугайнова «Чемионат».

Напомним, что Семин вернулся в «Локомотив» в качестве тренера в четвертый раз. Вместе с железнодорожниками он выигрывал дважды чемпионат России и Суперкубок, четыре раза Кубок страны и один раз Кубок Содружества.