Каррера ведет со «Спартаком» переговоры по продлении контракта

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может продлить соглашение со столичным клубом.

«Спартак» действительно ведет переговоры о новом соглашении с Каррерой. Вот и славно», - написал журналист агентства ТАСС Максим Алланазаров в своем твиттере.

"Спартак" действительно ведёт переговоры о новом соглашении с Каррерой. Вот и славно. — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 11 ноября 2016 г.

Напомним, 52-летний Массимо Каррера стал главным тренером «Спартака» после отставки Дмитрия Аленичева на старте текущего сезона. После 13 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на три очка.

Ранее Каррера заявлял о том, что он хотел бы вернуться в туринский «Ювентус». Он входил в тренерский штаб титулованного итальянского клуба с 2009 по 2014 год.





