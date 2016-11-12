Кайл Хайнс: В нашей игре еще хватает недостатков

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс считает, что армейцам, несмотря на успешный старт в Евролиге, нужно еще много сделать для улучшения своей игры.

Накануне ЦСКА одержал победу над «Реалом» со счетом 91:90 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Несмотря на то, что мы стартовали в Евролиге с шести побед, в нашей игре еще хватает недостатков. Над ними надо работать. Концовка матча с «Реалом», когда мы едва не упустили победу, показала наши слабые места», - цитирует американца ТАСС.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, «Реал» идет вторым. В следующем матче российская команда в гостях сыграет с турецким клубом «Дарушшафака», испанцы примут греческий «Панатинаикос». Обе встречи состоятся 16 ноября.

Матч ЦСКА - Реал - 91:90 Место и дата 11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция







