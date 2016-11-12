Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку в тренажерном зале, сообщает твиттер армейев.

Футболист приехал вместе с командой на товарищеский матч с «Уфой» на стадион «Октябрь», но из-за повреждения не смог выйти на поле. ПВ это время полузащитник провел индивидуальную тренировку в тренажерном зале.

Последний матч, в котором хавбек принимал участие, была игра ЦСКА с «Крыльями Советов» 18 сентября.