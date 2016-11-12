Дзагоев провел тренировку в тренажерном зале
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку в тренажерном зале, сообщает твиттер армейев.
Футболист приехал вместе с командой на товарищеский матч с «Уфой» на стадион «Октябрь», но из-за повреждения не смог выйти на поле. ПВ это время полузащитник провел индивидуальную тренировку в тренажерном зале.
Последний матч, в котором хавбек принимал участие, была игра ЦСКА с «Крыльями Советов» 18 сентября.
Дзага сегодня не играет, но тоже приехал на Октябрь - работает по индивидуальной программе #ЦСКА pic.twitter.com/tJ2xvMCy3x— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 ноября 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически