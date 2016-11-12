Леонид Слуцкий: Дзагоев должен приступить к тренировкам в общей группе после игры с «Арсеналом»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил о сроках восстановления травмированных игроков команды.

«Ориентировочно Дзагоев после игры с Тулой должен приступить к тренировкам в общей группе. Фернандес, Головин, Березуцкий пока работают самостоятельно. Надеемся, что к 18 ноября все будут уже готовы. Что касается Акинфеева, сейчас он находится в расположении сборной и идет на поправку. Не исключено, что он появится в игре с Румынией», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, Дзагоев из-за травмы не выходил на поле с середины сентября. ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в 14-м туре чемпионата России 18 ноября.