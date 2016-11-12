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Леонид Слуцкий: Результат в матче с «Уфой» для ЦСКА не был главным

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче с «Уфой».

- На сегодняшнем матче основной задачей было получить двигательную практику, результат для нас не был главным. Большой простой — не всегда хорошо, поэтому лучше получать практику в игровых условиях. Понятно, что погода сегодня была не лучшая, но тем не менее я считаю, что спарринг у нас получился достойным и полезным.

Сегодня мы попробовали игру в двух нападающих, руководствуясь текущей кадровой ситуацией. У нас всего сегодня было 11 игроков, - рассказал Слуцкий.

Напомним, ЦСКА в Москве уступил «Уфе» (0:1) в контрольном матче. Команды отыграли два тайма по 40 минут. 

Единственный гол на 9-й минуте забил полузащитник гостей Дмитрий Сысуев.

Отметим, что у армейцев с первых минут играли два форварда - Ласина Траоре и Карлос Страндберг, тогда как главный бомбардир уфинцев Кехинде Фатай в столицу не прилетел - он продолжает восстанавливаться от травмы. 

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 22 очками занимает четвертое место, «Уфа» с 16 очками идет десятой.

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