Юрист: Возможно, вердикт по делу Еременко не вынесут и в понедельник

Российский юрист Артем Пацев, защищавший интересы Романа Еременко на заседании в УЕФА, рассказал, когда ждать окончательного вердикта.

- Возможно, что вы и в понедельник ничего не узнаете. Разве УЕФА выпустил официальный пресс-релиз, в котором было указано, что в понедельник будет объявлено решение? Я не могу комментировать эту ситуацию. Будем надеяться на лучшее.

- Насколько велики шансы, что с Еременко будет снята дисквалификация?

- Знаете, я работаю юристом, меня зовут не Ванга и не Павел Глоба и предсказаниями я не занимаюсь, - цитирует юриста «Спортфакт».

Ранее дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения.



В этом сезоне футболист в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.