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Джолион Палмер: Магнуссен совершил ошибку, подписав контракт с «Хаас»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Британский пилот «Рено» Джолион Палмер заявил, что его партнер по команде Кевин Магнуссен совершил ошибку, подписав контракт с «Хаас».

«Честно говоря, я был удивлён. Если Кевин действительно отклонил предложение «Рено», то допустил ошибку, потому что они будут впереди «Хаас» в следующем сезоне. Это всё-таки заводская команда. Лучше согласиться провести один сезон в «Ред Булл», чем два – в «Торо Россо», - сказал Палмер.

Напомним, вчера, после второй практики гран-при Бразилии «Хаас» на своем официальном сайте подтвердил переход Магнуссена из «Рено», для участия в следующем сезоне.

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