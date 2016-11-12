Джолион Палмер: Магнуссен совершил ошибку, подписав контракт с «Хаас»
Британский пилот «Рено»
Джолион Палмер заявил, что его партнер по команде Кевин Магнуссен совершил ошибку, подписав контракт с
«Хаас».
«Честно говоря, я был удивлён. Если Кевин
действительно отклонил предложение «Рено», то допустил ошибку, потому что они
будут впереди «Хаас» в следующем сезоне. Это всё-таки заводская команда. Лучше
согласиться провести один сезон в «Ред Булл», чем два – в «Торо Россо», -
сказал Палмер.
Напомним, вчера, после
второй практики гран-при Бразилии «Хаас» на своем официальном сайте подтвердил
переход Магнуссена из «Рено», для участия в следующем сезоне.
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