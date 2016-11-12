Павел Буре: Пусть Анисимов забьет сорок голов. Вот тогда и сравним его с Федоровым

Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Чикаго» Артема Анисимова.

- Анисbмов в этом сезоне набрал много очков, - отмечает Павел Буре. - Но посмотрим, как он дальше будет развиваться.

- Можно сравнить этого центрфорварда с Сергеем Федоровым?

- Ну для начала Артему надо хотя бы сорок голов в сезоне забить. А еще лучше – шестьдесят. Посмотрим. Сезон ведь только начался. Но пока Анисbмов идет молодцом. Среди лидеров НХЛ. Да и «Чикаго» идет на первом месте в дивизионе.