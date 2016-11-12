Кулижников завоевал бронзу на 1000 м на этапе Кубка мира в Китае
Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место в первом забеге на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.
Первым стал голландец Кьелд Нейс. Серебряным призером стал финский конькобежец Мика Поутала. Россиянин Денис Юсков занял седьмое место.
Этап Кубка мира в Харбине завершится в воскресенье.
Кубок мира
Харбин (Китай), 12 ноября
Мужчины, 1000 м.
Первый старт
1. Кьелд Нейс (Голландия) – 1.09,57.
2. Мика Поутала (Финляндия) – 1.09,83.
3. Павел Кулижников – 1.09,96
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически