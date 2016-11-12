Себастьян Феттель: Не могу сказать, что до конца доволен машиной

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о результатах первого дня гран-при Бразилии.

«Сложно оценивать итоги сессии, но не могу сказать, что до конца доволен машиной. Результаты более плотные, чем обычно. Если в квалификации отрывы останутся такими же, у нас появится шанс, хотя для этого нам предстоит многое сделать», - сказал Феттель.

Четырехкратный чемпион мира в первой свободной практике показал девятый результат, а во второй стал седьмым.

Напомним, третья сессия свободных заездов состоится сегодня, 12 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени. Также сегодня в 19:00 (мск.) состоится квалификация предпоследнего этапа сезона.