Себастьян Феттель: Не могу сказать, что до конца доволен машиной
Немецкий пилот «Феррари»
Себастьян Феттель поделился мнением о результатах первого дня гран-при
Бразилии.
«Сложно оценивать итоги сессии, но не могу сказать,
что до конца доволен машиной. Результаты более плотные, чем обычно. Если в
квалификации отрывы останутся такими же, у нас появится шанс, хотя для этого
нам предстоит многое сделать», - сказал Феттель.
Четырехкратный чемпион мира в первой свободной
практике показал девятый результат, а во второй стал седьмым.
Напомним, третья сессия
свободных заездов состоится сегодня, 12 ноября и начнется в 16:00 по
московскому времени. Также сегодня в 19:00 (мск.) состоится квалификация
предпоследнего этапа сезона.
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