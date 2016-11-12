Симона Байлз: Планирую выступить на ОИ-2020

Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что планирует выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио.

19-летняя спортсменка завоевала четыре золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро.

- Я возьму перерыв, а потом вернусь, чтобы выступить на Олимпийских играх в Токио. Я думаю, что человек развивается до тех пор, пока чем-то увлечен. Не знаю, получится ли у меня выступить на ОИ-2020, но я буду стараться, - цитирует Байлз Insidethegames.

Напомним, ранее группа хакеров Fancy Bears сообщила, что ряд спортсменов получают от WADA разрешение на применение лекарств, содержащих запрещенные вещества. Среди них теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.