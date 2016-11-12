«Манчестер Сити» и «Барселона» нацелились на защитника «Ювентуса»

19-летний правый защитник «Ювентуса» Поль Лирола, выступающий на правах аренды за «Сассуоло», привлек внимание ведущих европейских клубов.

Как сообщает Calciomercato, на Лиролу претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона». Впрочем, в «Ювентусе», по данным итальянской прессы, не собираются расставаться с талантливым молодым игроком. Его контракт с туринцами действует до 2020 года.

В этом сезоне Лирола провел 8 матчей в серии А и отдал одну голевую передачу.