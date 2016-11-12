«Манчестер Сити» и «Барселона» нацелились на защитника «Ювентуса»
19-летний
правый защитник «Ювентуса» Поль Лирола, выступающий на правах аренды за «Сассуоло»,
привлек внимание ведущих европейских клубов.
Как сообщает
Calciomercato, на
Лиролу претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона». Впрочем, в «Ювентусе», по
данным итальянской прессы, не собираются расставаться с талантливым молодым
игроком. Его контракт с туринцами действует до 2020 года.
В этом
сезоне Лирола провел 8 матчей в серии А и отдал одну голевую передачу.
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