10 000 ирландских фанатов поддержат Конора Макгрегора на турнире UFC 205 (видео)

Трибуны легендарной нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» во время предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC 205 будут «зелеными» из-за небывалого наплыва ирландских фанатов.

Многие этнические ирландцы, проживающие в США, а также гости из Европы активно поддержали своего соотечественника Конора Макгрегора уже на официальной церемонии взвешивания.

🇮🇪 @TheNotoriousMMA's not short of support 🇮🇪



🇮🇪 Irish fans are taking over New York for #UFC205 🇮🇪 pic.twitter.com/Ne6rf2ewAI