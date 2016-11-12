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10 000 ирландских фанатов поддержат Конора Макгрегора на турнире UFC 205 (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трибуны легендарной нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» во время предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC 205 будут «зелеными» из-за небывалого наплыва ирландских фанатов. 

Многие этнические ирландцы, проживающие в США, а также гости из Европы активно поддержали своего соотечественника Конора Макгрегора уже на официальной церемонии взвешивания.

Напомним, самому популярному и кассовому бойцу ММА предстоит сразиться в ночь с субботы на воскресенье с американцем Эдди Альваресом. На кону в этом поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе. 28-летний Макгрегор на данный момент одержал 20 побед в ММА и потерпел три поражения.

Ожидается, что за Конора в «Мэдисон Сквер Гарден» будут болеть около 10 000 ирландцев.

В рамках турнира UFC 205 также состоится бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Майклом Джонсоном. 


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