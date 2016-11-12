10 000 ирландских фанатов поддержат Конора Макгрегора на турнире UFC 205 (видео)

Трибуны легендарной нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» во время предстоящего турнира по смешанным единоборствам UFC 205 будут «зелеными» из-за небывалого наплыва ирландских фанатов.

Многие этнические ирландцы, проживающие в США, а также гости из Европы активно поддержали своего соотечественника Конора Макгрегора уже на официальной церемонии взвешивания.

🇮🇪 @TheNotoriousMMA's not short of support 🇮🇪



🇮🇪 Irish fans are taking over New York for #UFC205 🇮🇪 pic.twitter.com/Ne6rf2ewAI — BBC Three (@bbcthree) 12 ноября 2016 г.

Напомним, самому популярному и кассовому бойцу ММА предстоит сразиться в ночь с субботы на воскресенье с американцем Эдди Альваресом. На кону в этом поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе. 28-летний Макгрегор на данный момент одержал 20 побед в ММА и потерпел три поражения.

Ожидается, что за Конора в «Мэдисон Сквер Гарден» будут болеть около 10 000 ирландцев.

В рамках турнира UFC 205 также состоится бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Майклом Джонсоном.





