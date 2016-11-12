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Чемпион UFC Деметриус Джонсон: «Я считаю, что киберспорт - это будущее»

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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон в интервью thescoreesports.com поделился мнением о киберспорте.

«Я общался с другими бойцами и они действительно не знают о киберспорте. Я считаю, что киберспорт - это будущее, и я хотел помочь построить киберспортивную команду, и привлечь внимание к индустрии. Я попал в него, потому что я хотел взаимодействовать со своими поклонниками на другом уровне», – заявил Джонсон.

Напомним, что третьего ноября Northern Gaming объявили о своем партнерстве с Джонсоном. Он стал первым бойцов ММА, который заключил сотрудничество с киберспортивной организацией. 

Деметриус Джонсон – доминирующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. По состоянию на август 2016 года занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. В свободное от боев и тренировок время он стримит на своем Twich-канале.

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