Дубль Фролова помог «Торпедо» обыграть «Кузню»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Торпедо» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Вячеслав Кулемин, Александр Фролов (дважды) и Дмитрий Семин, у хозяев льда - Андрей Таратухин и Евгений Соловьев.
Сибиряки потерпели 24-е поражение и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. Нижегородцы по-прежнему идут третьими на Западе.
15 ноября «Металлург» сыграет на выезде с «Адмиралом», а «Торпедо» днем ранее примет «Салават Юлаев».
Матч
Металлург Нк - Торпедо - 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Голы:
Кулёмин (Жердев), 1:55 (0:1). Фролов (Даугавиньш), 45:32 (0:2). Сёмин (Фролов, Даугавиньш), 47:31 (0:3 - бол.). Фролов (Лофквист), 50:01 (0:4 - бол.). Таратухин 56:18 (1:4 - бол.). Соловьёв (Семёнов), 59:13 (2:4).
Место и дата
12 ноября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция