Отец Ивоби: Даже если «Барселона», предложит нам больше денег, мы останемся в «Арсенале»

Отец полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби прокомментировал слухи о возможно переходе сына в «Барселону».

«На данный момент Алекс находится в правильной для него команде. Он достойно выступает за «Арсенал», и если кто обратится сейчас к нам с предложением, мы ответим нет. Даже если такой клуб, как «Барселона», предложит нам больше денег, мы однозначно останемся в «Арсенале», - сказал отец футболиста Чука Ивоби.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний нигериец принял участие в 14 матчах и отличился тремя результативными передачами. По информации transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.