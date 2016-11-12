Денис Глушаков: В матче с Румынией поменяем тактику

Полузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, что в товарищеском матче с Румынией национальная команда изменит тактику.

- Мы чуть-чуть поменяем систему, тактику – для этого и нужны тренировки. У нас же в клубах разные системы, есть определенные функции и нюансы, которые нужно приводить к определенному стилю, сыгрываться, формировать костяк.

С Катаром мы не играли в два опорных полузащитника. Было просто два футболиста центра поля – я и Зобнин. С Румынией, похоже, появится чистый опорник. Я играл на этой позиции в «Спартаке» раньше – она не новая. Другое дело, что по сравнению с нынешней ролью в клубе она разнится, - цитирует Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проиграли Катару со счетом 1:2. Товарищеская игра с Румынией состоится 15 ноября.