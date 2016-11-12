Хуан Мата: АПЛ - это чемпионат, в котором все топ-клубы теряют очки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата считает, что у команды есть все шансы приблизиться к вершине турнирной таблицы.

«Это правда, что старт сезона получился не таким, как мы рассчитывали, но мы всё ещё в игре. Английская премьер-лига - это чемпионат, в котором все топ-клубы теряют очки, и мы надеемся, что сможем удачно сыграть и приблизиться к вершине таблицы», - сказал Мата.

Напомним, после 11 туров АПЛ «Красные дьяволы» расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 18 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 19 ноября примут лондонский «Арсенал».