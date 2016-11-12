Хуан Мата: АПЛ - это чемпионат, в котором все топ-клубы теряют очки
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Хуан Мата считает, что у команды есть все шансы приблизиться к вершине
турнирной таблицы.
«Это правда, что старт
сезона получился не таким, как мы рассчитывали, но мы всё ещё в игре. Английская
премьер-лига - это чемпионат, в котором все топ-клубы теряют очки, и мы
надеемся, что сможем удачно сыграть и приблизиться к вершине таблицы», -
сказал Мата.
Напомним, после 11 туров
АПЛ «Красные дьяволы» расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в
активе 18 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 19 ноября примут
лондонский «Арсенал».
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