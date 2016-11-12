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Новак Джокович: Думаю, что смогу отыграть еще много лет на высшем уровне

Источник:  Tennis WorldКомментарии

Сербский теннисист Новак Джокович убежден в том, что спад в его карьере носит временный характер.

- Даже после десяти с лишним лет в АТР-туре я чувствую, что у меня осталось много сил и энергии. Думаю, меня впереди ждет еще много лет на высшем уровне. Я по-прежнему ощущаю радость, когда выхожу на корт. Страсть к спорту заставляет меня продолжать выступать и упорно тренироваться.

Конечно, бывают дни, когда ты просыпаешься и чувствуешь меньшую страсть к теннису, но пока эти дни случаются гораздо реже, чем те, когда ты горишь желанием играть, - рассказал Джокович.

Напомним, на этой неделе Новак Джокович лишился звания первой ракетки мира: в рейтинге ATP его обошел британец Энди Маррэй.

29-летний серб сыграет на Итоговом чемпионате ATP в одной группе с австрийцем Домиником Тимом, французом Гаэлем Монфисом и канадцем Милошем Раоничем.

Король в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мира

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