Новак Джокович: Думаю, что смогу отыграть еще много лет на высшем уровне
Сербский теннисист Новак Джокович убежден в том, что спад в его карьере носит временный характер.
- Даже после десяти с лишним лет в АТР-туре я чувствую, что у меня осталось
много сил и энергии. Думаю, меня впереди ждет еще много лет на высшем
уровне. Я по-прежнему ощущаю радость, когда выхожу на корт. Страсть к
спорту заставляет меня продолжать выступать и упорно тренироваться.
Конечно, бывают дни, когда ты просыпаешься и чувствуешь меньшую страсть к теннису, но пока эти дни случаются гораздо реже, чем те, когда ты горишь желанием играть, - рассказал Джокович.
Напомним, на этой неделе Новак Джокович лишился звания первой ракетки мира: в рейтинге ATP его обошел британец Энди Маррэй.
29-летний серб сыграет на Итоговом чемпионате ATP в одной группе с австрийцем Домиником Тимом, французом Гаэлем Монфисом и канадцем Милошем Раоничем.
Король в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мира