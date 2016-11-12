Кирилл Панченко: У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболиста

Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко заявил, что у него появилась уверенность.

- Естественно у меня появилась уверенность, а это самое главное для футболиста. Мне стали давать больше игрового времени, стал чаще забивать. Хочется, прежде всего, себе доказать. Кому-то что-то доказывать не собираюсь. Каждый день стараюсь все больше работать, учусь чему-то. Ребята в сборной поддерживают. В принципе, никаких шуток (насчет игры в ФНЛ) нет. А что касается моего выхода, всегда стараюсь выходить максимально собрано и с огромной самоотдачей, - цитирует Панченко ТАСС.

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко провел за бело-голубых в сезоне 19 матчей в ФНЛ и забил 15 мячей.