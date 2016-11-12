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Мама Ковальчука: Для Ильи личная статистика не имеет значения. Постоянно слышу от него: «команда, команда, команда»

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Любовь Ковальчук, мама нападающего СКА Ильи Ковальчука, поделилась мнением о гонке бомбардиров КХЛ.

– Илья и Сергей Мозякин имеют отличные шансы разыграть два титула – лучшего бомбардира и лучшего снайпера. У журналистов, кстати, появляется отличный повод писать о гонке и о хоккее – голах, очках, победах. На мой взгляд, спорт намного интереснее, чем все те небылицы и сплетни, которые у нас в интернете, к сожалению, все чаще обсуждаются и которые Илья с его агентом уже устали опровергать.

Для него личная статистика, по-моему, вообще значения не имеет. Постоянно слышу от сына: «команда, команда, команда». Поэтому он и светился от счастья, когда СКА выиграл Кубок Гагарина. И места себе не находил, когда «Нью-Джерси» уступил в финале Кубка Стэнли. Или когда не мог помочь своей команде, – приводит слова Ковальчук Russia-Hockey.ru.  

Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Ковальчука 18 шайб и 20 передач в 29 матчах за СКА. В гонке бомбардиров КХЛ лидирует нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин с 38 (19+19) очками.

Всего 31-летний хоккеист провел 249 матчей за петербургский клуб, в которых он набрал 246 (102+144) очков. В составе армейцев Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина-2015.

В НХЛ российский игрок выступал за «Атланту» (2001-2004, 2005-20100 и «Нью-Джерси» (2010-2013), с которым Ковальчук дошел до финала Кубка Стэнли-2012, где «дьяволы» в шести встречах уступили «Лос-Анджелесу».

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