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Информация о переговорах Карреры со «Спартаком» о продлении контракта не соответствует действительности

Источник:  Р-СпортКомментарии

Информация о переговорах между главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и руководством красно-белых о новом контракте не соответствует действительности, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

- Появившаяся информация - чушь, у Массимо действующий контракт до лета 2018 года, который был подписан не так давно, и начинать в данном случае переговоры о новом соглашении нелогично. После нескольких выходных дома, Массимо в четверг вернулся в Москву из Бергамо, при этом вернулся один, без семьи и без своего юриста, присутствие которого в случае переговоров о новом контракте было бы необходимо. Более того, еще полностью не укомплектован тренерский состав и до зимнего перерыва этого абсолютно точно не произойдет, а изменения возможны только после завершения первой части чемпионата России, - заявил источник. 

Ранее появилась информация, что Массимо Каррера может продлить соглашение со столичным клубом, и «Спартак» уже ведет переговоры о новом соглашении. 

Напомним, 52-летний Массимо Каррера стал главным тренером «Спартака» после отставки Дмитрия Аленичева на старте текущего сезона. После 13 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на три очка. 

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