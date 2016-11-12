«Локомотив» провел тренировку, несмотря на ледяной дождь (видео)
Футболисты столичного «Локомотива» провели тренировку
на своей базе в Баковке, несмотря на сложные погодные условия.
Игроки основного состава и привлеченная молодежь провели занятие в тренажерном зале, а затем переключились на поле.
Вместе с командой в
тренировке принял участие Антон Миранчук, вернувшийся из эстонской «Левадии».
Напомним, в следующем туре
чемпионата России железнодорожники на выезде 19 ноября сыграют с «Оренбургом».
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