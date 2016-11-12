Дидье Дешам: Я не жду от Погба забитых мячей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли, которую играет в его команде полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Напомним, накануне французы дома взяли верх над шведами (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Погба отыграл все 90 минут и на 58-й минуте сравнял счет. А в последней встрече чемпионата Англии с «Суонси» (3:1) полузащитник открыл счет. С 10 октября он пять раз поражал ворота соперников.

Тем не менее Дешам не считает, что основная задача Погба - забивать голы.

«Поль - не голеадор, - цитирует специалиста The Sun. - Конечно, он может забивать голы и делает это, однако это не то, чего я специально жду от него. В «Манчестер Юнайтед» его используют на разных позициях в разной системе. Нам он дает большую подвижность в работе с мячом. Его взаимодействие с Матюиди очень важно для команды».

Следующий матч турнира Франция проведет 25 марта следующего года - на выезде она сыграет с Люксембургом.