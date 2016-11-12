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Дидье Дешам: Я не жду от Погба забитых мячей

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли, которую играет в его команде полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Напомним, накануне французы дома взяли верх над шведами (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Погба отыграл все 90 минут и на 58-й минуте сравнял счет. А в последней встрече чемпионата Англии с «Суонси» (3:1) полузащитник открыл счет. С 10 октября он пять раз поражал ворота соперников.

Тем не менее Дешам не считает, что основная задача Погба - забивать голы.

«Поль - не голеадор, - цитирует специалиста The Sun. - Конечно, он может забивать голы и делает это, однако это не то, чего я специально жду от него. В «Манчестер Юнайтед» его используют на разных позициях в разной системе. Нам он дает большую подвижность в работе с мячом. Его взаимодействие с Матюиди очень важно для команды».

Следующий матч турнира Франция проведет 25 марта следующего года - на выезде она сыграет с Люксембургом.

Матч

Франция - Швеция - 2:1 (0:0)

Голы

Форсберг 54 (0:1). Погба 58 (1:1). Пайе 65 (2:1).

Состав

Франция: Льорис, Эвра, Варан, Косьельни, Сидибе, Пайе, Сиссоко, Погба, Матюиди, Гризманн (Канте, 87), Жиру

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинсон, Гранквист, Крафт, Дурмаз (Янссон, 86), Йоханссон, Экдаль (Хильемарк, 67), Тойвонен, Гуидетти (Телин, 72), Форсберг

Предупреждения:

Погба, 89; Льорис, 90 - Крафт, 56; Хильемарк, 76

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

11 ноября 22:45, Стад де Франс, Текстовая трансляция

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