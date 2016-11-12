Бут снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации гребного спорта России
Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут снял свою кандидатуру с выборов президента организации, сообщает «Р-Спорт».
На пост президента ФГСР претендуют три кандидата: чемпион Олимпиады-2004 Алексей Свирин, бывший ответственный секретарь ФГСР Ирина Тропина и Александр Петров.
Бут занимал пост президента ФГСР с 2012 года. В 1988 году он завоевал бронзу на ОИ в Сеуле в составе сборной СССР (восьмерка).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически