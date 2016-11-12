Де Коло признан самым ценным игроком тура в Евролиге
Защитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком шестого тура регулярного сезона Евролиги.
В домашнем матче армейцев с мадридским «Реалом», который был сыгран 11 ноября, француз набрал 28 очков, став самым результативным игроком встречи.
Для ЦСКА это была шестая победа в Евролиге подряд, красно-синие уверенно лидируют в турнирной таблице.
Матч
Место и дата
11 ноября 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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